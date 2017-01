Dít is de plek waar je tomaten en koffie echt zou moeten bewaren

Wij bewaren tomaten altijd in de koelkast. Jij ook? Dat blijkt niet de juiste plek te zijn.

Tomaten kun je het beste buiten de koelkast bewaren. Althans, als je wilt dat ze hun volle, zoete smaak en textuur behouden. Want in de koelkast houd je ze uiteindelijk wél het langste vers. Het is maar net waarvoor je kiest: lekkere óf lang houdbare tomaten.

24 uur

En als je tomaten in de koelkast bewaart, kun je ze het beste 24 uur van tevoren eruit halen voor de beste smaak. Deze tips geeft Holly Jefferys, deskundige op het gebied van voedselveiligheid, in het Engelse tv-programma Food Unwrapped.

Koffie en brood in koelkast?

Kun je koffie en brood wél in de koelkast bewaren? Ook deze vraag kwam in het tv-programma aan bod. Het antwoord van de expert daarop is ‘nee’. Brood wordt snel oud. En wat koffie betreft kun je het beste op de verpakking kijken. Als daarop staat dat je die in de koeling moet bewaren, dan is dat natuurlijk prima. Zo niet, bewaar koffie dan in een afgesloten verpakking buiten de koelkast. De smaak blijft dan beter behouden.

Bron: Daily Mail, foto: Shutterstock