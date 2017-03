Fans van ‘Game of Thrones’ kunnen hun hart ophalen: eindelijk is bekend wanneer het 7e seizoen van de hitserie zal beginnen. Ook zijn de eerste beelden vandaag naar buiten gebracht.

Om erachter te komen wanneer het nieuwe seizoen begint, moesten de fans wel eerst wat (bijzonders) doen: ruim een uur lang naar een blok ijs staren. Ja, dat lees je goed. De producten lieten gisteravond live op Facebook een enorm blok ijs smelten met behulp van een vlammenwerper. Fans moesten ‘fire’ tikken om dit proces te versnellen. Eenmaal gesmolten zag je de datum waarop de serie weer begint: 16 juli.

Welcome to 2017, where over 100,000 people are watching a live stream of ice melting to reveal the premiere date for #GoTS7 #GameofThrones pic.twitter.com/d6MmMMjRGt — Allyson Punderland (@ReallyAlly) 9 maart 2017

De laatste aflevering van het 6e seizoen was in juni 2016. Meer dan een jaar later zullen de nieuwe afleveringen dus te zien zijn op HBO. Wel zijn de fans alvast getrakteerd op een teaser (zie video). Hoewel ze niet in de trailer te zien zijn, zullen Carice van Houten en Michiel Huisman ook dit keer meedoen. Het komende seizoen telt overigens slechts 7 afleveringen: 3 minder dan de afgelopen seizoenen. HBO maakte vorig jaar bekend dat het na seizoen 8 afgelopen is. Nog heel even genieten dus!

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Parool.nl. Beeld: Twitter, ANP