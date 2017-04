3x zo fris je je interieur op: snel, makkelijk en mooi!

Zin om je interieur een opfrisbeurt te geven? Met deze simpele tips doe je dat snel en makkelijk – zónder je hele huis overhoop te halen.

Libelle samen met Intersteel

Je neemt een snufje retro…

Retro is hot! Je ziet veel meubels en accessoires met retro invloeden, met name uit de jaren zestig en zeventig. Denk aan kasten, stoelen en (bijzet)tafeltjes in warme houttinten, opvallende grafische dessins, details in goud en messing, en retrokleuren als donkergroen en -blauw. Nieuw geshopt, of slim gescoord in vintage winkeltjes of online. Houd je de basis verder naturel, met veel wit en warme materialen, dan wordt het geheel helemaal van nu.

… doe daar een scheutje kleur bij

Je moet éven durven, maar dan heb je ook wat: kiezen voor gewaagde kleur in huis. De trendkleuren van nu doen denken aan de jaren zeventig, zoals flessengroen of petrol blauw. Kussens en plaids zijn zo verwisseld, en ook een (groene) plant of een opvallende cactus kan een mooi gekleurd statement zijn. Echte dare devils gaan natuurlijk voor een heel wandje in zo’n kleur. Gepiept in een middag! Ook mooi: spelen met zwart, wit en gouden accenten. Iets rustiger, maar net zo warm.

… en maakt ’t af met een vleugje glamour

Dé trend van 2017: goud en messing in je interieur. Die ‘kleuren’ zorgen voor een instant glamoursfeer in huis. Overdrijf het niet, té veel bling-bling oogt al snel kitscherig, maar ga voor opvallende accenten. Denk aan een lamp of spiegel met een gouden randje. Of kies voor details zoals deurkrukken en raambeslag in goud of messing. Daarmee geef je je interieur in een handomdraai een andere look. Intersteel heeft een prachtige lijn deurkrukken, meubelgrepen en raambeslag in goud en messing. Hip retro, verfijnd chique of robuust en minimalistisch: er is altijd een stijl die past bij jouw smaak en interieur. De collectie is te vinden op intersteel.nl.