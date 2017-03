Yes! Het is (bijna) lente en de start van een nieuw seizoen grijpen wij graag aan om ons interieur een boost te geven. Wie dol is op kleur kan dit voorjaar zijn hart ophalen. Mix en match de nieuwste kleuren, accessoires en paasversiering tot een zonnig plaatje. Niks meer aan doen.

Libelle samen met HEMA

De 5 kleuren van de lente

Volgens kleurexpert Pantone worden dit dé voorjaarskleuren van 2017. Het rijtje gaat van paasgeel tot grasgroen, maar dan wel gecombineerd met het rustige roze en hazelnootbruin.

Pale Dogwood – een zachtroze tint die neigt naar zalmroze

Island Paradise – als een tropisch blauwe zee

Primrose geel – als het geel van een sleutelbloem

Greenery – groen als het loof van planten

Hazelnut – de meest neutrale kleur uit het rijtje

Aan de slag!

Om je huis er weer heel anders uit te laten zien, hoeven echt niet meteen de verfrollers uit de kast of de gordijnen vervangen. Door woonaccessoires te kiezen in vrolijke lentekleuren, haal je de zonnige sfeer zo in huis. Het fijne van de kleuren van deze lente is dat ze perfect met elkaar combineren en ook meteen Pasen-proof zijn. Zo’n vrolijke gele vaas vraagt gewoon om een paastak behangen met paasslingers en -hangers in, natuurlijk, de nieuwe kleuren!

Vervang keukendoeken door exemplaren in zachtroze, geel of tropisch blauw. Placemats en kaarsen zijn ideale accessoires om de tafel mee te stylen. En zodra het zonnetje er is, hop, verhuis je alles net zo makkelijk naar de tuintafel. Bij HEMA vind je nu volop woonaccessoires in dé trendkleuren van 2017.

Paasstyling met een toefje glamour

Pasen is de nieuwe kerst. We mogen helemaal los gaan met versieren. Tuurlijk, de lieve, pluizige paaskuikens zijn een blijvertje, maar er is zo veel meer. Geef je tak een beetje glamour door ‘m te versieren met goud glazen hangers met een subtiel glittertje. Als je de tak eerst nog even verft in een van de trendkleuren is je paastak een echte eyecatcher. Drapeer op tafel een vrolijk lichtsnoer met bloemetjes, steek de paaskaars aan en nu alleen nog die eieren vinden.

Vaas geel 4,- Decoratie eieren 2,- Kuikentjes op knijper 1,50 Kaars 1,75 Glazen decoratievogels 2,50 Theedoek roze 2,- Tafelkleed 9,-