Dít is waarom we twéé paasdagen hebben

Natuurlijk is een lang weekend hebben áltijd lekker; en daarom hoor je ons ook niet klagen over Tweede Paasdag (net als Tweede Kerstdag en Tweede Pinksterdag). Maar waarom zijn er eigenlijk twéé?

Met Pasen ‘vieren’ we de verrijzenis uit de dood van Jezus.

Officieel besloten

En nee: dat duurt geen 2 dagen. Toch is die extra dag een traditie die al eeuwenoud is. Sterker nog, wat betreft feestdagen, in de wet staat geschreven: “Algemeen erkende feestdagen in de zin van deze wet zijn: de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en de 5e mei.”

Het muzikale verhaal over de laatste dagen van Jezus is al ruim 40 jaar een groot succes. Wil jij met 22 euro korting naar Jesus Christ Superstar in Ahoy? Bestel dan hier je kaarten!

Lol hebben

Maar hoe komen we bij 2 dagen achter elkaar eigenijk hetzelfde vieren, zoals met Pasen? Al in de Middeleeuwen maakte de kerk zich sterk voor het houden van een tweede feestdag. De reden is eigenlijk heel simpel én leuk: hierdoor zouden mensen wat extra vrije tijd krijgen. Op de zondag van Pasen (en Kerstmis en Pinksteren, bovendien) gingen mensen vroeger extra naar de kerk en daardoor had niemand echt tijd voor andere zaken. Het is dus niet zo gek dat er veel meubelzaken en pretparken open zijn met Tweede Paasdag: het is al eeuwenlang een dag voor vertier.

8 dagen

Christelijke feestdagen hebben in principe allemaal een dubbele betekenis: een religieuze en een sociale. De kerkelijke viering van de belangrijkste feesten (Kerstmis, Pasen en Pinksteren) duurde vroeger in sommige streken in Nederland zelfs 8 dagen. Dit zodat het voor iedereen duidelijk werd hoe belangrijk die vieringen eigenlijk zijn én zodat mensen nog vaker naar de kerk konden gaan.

Verandering

In 1618 werd bepaald dat Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren naast de zondagen de officiële godsdienstige feestdagen werden die óók op maandagen werden gevierd. Maar of je vrij was op die maandag, was afhankelijk van de streek waarin je woonde. Pas vanaf 1815 is het in het hele land een officiële vrije dag geworden – en dat hebben we nooit meer teruggedraaid.

LEES OOK:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: Meertens Instituut. Beeld: Getty