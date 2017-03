Dankzij déze update op je smartphone heb je nooit meer een parkeerboete

Heb je regelmatig een parkeerboete omdat je weer vergeten was dat de tijd al om was? Daar is nu een hele handige oplossing voor! En nee, dat heeft niets met het verschil tussen mannen en vrouwen te maken (zie video).

Die smartphone is ook overal goed voor. Door de nieuwe update van de Google Maps-app is een boete namelijk verleden tijd. In de nieuwe app kun je namelijk niet alleen aangeven waar je je auto hebt geparkeerd, je kunt ook een timer zetten die een alarm geeft als de parkeermeter afloopt en je kunt een foto maken van de plek waar je auto staat zodat je niet weer uren in de garage aan het zoeken bent.

Helaas wordt deze functie momenteel alleen voor Android ontwikkeld en moeten de iPhone-gebruikers nog even wachten. Wil je deze functie al snel kunnen gebruiken op je smartphone? Meld je dan aan om de eerste versie te testen via de Google Play Store.

