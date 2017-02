Je liefde verrassen met Valentijn? Dat doe je zo!

De dag van de liefde, wat is het toch leuk. Één dag per jaar mogen we Cupido spelen en doen we er alles aan om onze geliefde te verrassen. Toch moeite om een goed cadeau te vinden? Met deze originele DIY ideeën verras je jouw Valentijn zeker!

Klein gebaar

Het hoeft niet altijd grootst en duur. Bij Valentijnsdag draait het om het gebaar. En vaak zijn het de kleinste dingen die het ‘m doen. Verras je geliefde in de ochtend met een lieve boodschap op de spiegel. Extra leuk, omdat hij dat vast niet verwacht. Of je maakt een glazen vaas met rode rozen erin extra bijzonder met zijn favoriete songtekst of een gedicht. De krijtmarkers van edding zijn verkrijgbaar in maar liefst 10 verschillende kleuren! Tip: een rood hartje bij witte tekst knalt echt op glas.

Schrijf een brief voor je lief

Hoe origineel, persoonlijk en lief: een handgeschreven brief. Hartverwarmend én persoonlijk, juist in deze tijd van de mails en appjes. Toch moeilijk om de juiste woorden op papier te zetten? Met deze tips doe jij jouw Valentijn smelten.

Vermijd de clichés of slijmerige liefdesquotes. Blijf bij jezelf. Verras je liefste bijvoorbeeld met een tekst of mooie quote die bij jullie past.

Wat maakt jouw man de leukste man op aarde? Maak een lijstje met alles waarom je van hem houdt. Vertel dit in je brief.

Een traktatie is het zo’n handgeschreven Valentijnbrief. Leuk om die brief, of dat kaartje, extra persoonlijk te maken door er kleine tekeningetjes bij te maken of door met verschillende kleuren te werken. De fineliners van edding zijn hier ideaal voor. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende puntdiktes en kleuren.

Genoeg geoefend? Lees de brief nog één keertje door. Kies het mooiste papier en zet de woorden op papier.

