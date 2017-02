Valt jouw telefoon ook vaak uit in de winter? Dit is dé reden

Het is je waarschijnlijk deze week al een keer overkomen: het heeft net gesneeuwd, je loopt naar buiten en pakt je telefoon, en dan ineens valt deze uit. Terwijl je batterij nog zo goed als vol is. Hoe kan dit toch?

De tekst gaat verder na de video





Wij zijn niet de enigen die slecht tegen de kou kunnen, ook de batterij van je telefoon is hier geen fan van. Daarom valt je telefoon in de winter vaker uit dan in de zomer.

Elektrische ionen

Je telefoon heeft een lithium-ionbatterij die werkt op bewegende ionen die zich heen en weer bewegen tussen positieve en negatieve elektroden. Klinkt ingewikkeld, maar deze elektroden zorgen er voor dat je batterij vol en leeg raakt. Maar net zoals jij je vinger minder goed kunt bewegen door de kou, kunnen die elektrische ionen ook een stuk minder goed hun weg vinden in dit weer.

Ideale temperatuur

Als het buiten heel koud is bevriezen de elektroden, waardoor je batterij er zomaar mee kan stoppen. Volgens TechAdvisor kan je telefoon ook sneller uitvallen als het héél warm is. De ideale temperatuur voor je smartphone is tussen de 10 en 30 graden. Maar hoe kun je nu voorkomen dat je telefoon in de winter uitvalt? Probeer je telefoon in je zak of tas (of op een andere warme plek) te houden. Of koop een heel dik hoesje voor je telefoon.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron: Techadviser. Beeld: iStock