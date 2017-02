Voor de twijfelaars onder ons: dit jaar is het carnavalskostuum hartstikke makkelijk. Ga als Donald Trump! Dat doe je zo…

Stap 1. Leen een pak van je man/vriend/buurman/achterneef. Liefst eentje dat nét even te groot zit. Donkerblauw, met een rode stropdas. De kleuren van de Amerikaanse vlag natuurlijk: Make America great again!

Stap 2. Schminck je gezicht oranje – er ligt vast nog wel iets van het EK voetbal in de kast, en anders doet een te donkere foundation of oranje lippenstift ook wonderen. Let op de details: laat de huid rond de ogen wit, zodat het lijkt alsof je 24 uur non-stop onder de zonnebank hebt gelegen mét 2 plakjes komkommer op je ogen.

Stap 3. Doe je haar zoals in het filmpje hierboven.



Stap 4. Vooral belangrijk om het af te maken: de finishing touch laten we maar zeggen. Doe zoveel mogelijk idiote uitspraken over vrouwen en/of minderheden. Schreeuw dat je een muur wil bouwen, abortus wil verbieden, dikke vrouwen wil ontslaan. Zeg dat je Ivanka zeker zou ‘doen’ als ze je dochter niet was (“kijk nou, wat een lekker wijf: ik zou het wel weten!”). Doe gehandicapten na. Ontken dat de opwarming van de aarde bestaat. Zeg dat journalisten überhaupt alleen maar onzin rondstrooien. En geef tot slot het hele carnaval lang alle verpleegsters/Sneeuwwitjes/prinsessen een flinke pets op het achterwerk.

Extra bonus! Mocht je denken: wat een creep, dan kun je dit hele proces uiteraard herhalen met Halloween.

Trump: “You know, it really doesn’t matter what the media write as long as you’ve got a young, and beautiful, piece of ass.”

hoe dochter Ivanka Trump érg gecharmeerd is van de Canadese premier:

LEES OOK:

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: YouTube. Beeld: Getty Images, Brunopress.