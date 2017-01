Verwaarloosde kat met 2 kilo haar krijgt metamorfose

Toen reddingwerkers de 9-jarige Sinbad vorige maand in een kelder aantroffen, was hij zwaar verwaarloosd. De kat droeg maar liefst 2 kilo aan haar met zich mee. Na een metamorfose is hij bijna niet meer te herkennen.

De bejaarde eigenaar van het beestje kon al enige tijd meer voor Sinbad zorgen en besloot hem vrijwillig af te staan aan The Anti-Cruelty Society, een groepering die verwaarloosde dieren opvangt.

Overtollige vacht

De groep besloot de schaar erbij te pakken en Sinbad te verlossen van zijn overtollige vacht. ”We hadden twee sessies nodig”, zegt Colette Bradley van The Anti-Cruelty Society tegen The Dodo. ”De eerste duurde enkele uren en de tweede ongeveer twee uur. Na verloop van tijd raakte Sinbad wat vermoeid, maar je zag hem zichtbaar opknappen.”

Een foto die is geplaatst door Sinbad The Cat (@sinbad_cosplaycat) op 10 Jan 2017 om 5:56 PST

Wennen

Na de knipbeurten was Sinbad onherkenbaar. Hij moest wel even wennen aan zijn nieuwe uiterlijk. ”Hij moest opnieuw leren lopen op zijn achterpoten, dat was hij niet meer gewend. Hij was ook erg gevoelig voor aanrakingen.”

Nieuw baasje

Het beestje werd na zijn metamorfose opgevangen door Elliott Serrano, die hem enkele weken zou verzorgen tot er een nieuw huis voor hem was gevonden. Serrano hechtte zich echter zo aan Sinbad, dat hij besloot de kat te adopteren.

”Opgebloeid”

”Aanvankelijk was hij erg stil en gereserveerd, maar nu rent hij rond, achter speeltjes aan en wil hij aangehaald worden. Hij is helemaal opgebloeid”, zegt Serrano. De avonturen van Sinbad zijn inmiddels te volgen op Facebook en Instagram, waar hij al ruim 3000 volgers heeft verzameld.

BEKIJK OOK:



LEES OOK:

Bron: The Dodo. Beeld: Instagram/The Anti-Cruelty Society.