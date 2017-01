Al op de basisschool leren we de betekenis van een verkeersbord en bij het halen van een rijbewijs wordt het er nog een keer extra ingestampt. Maar dít verkeersbord kenden wij nog niet (tekst gaat verder onder video).

In Gelderland zijn ze blijkbaar nogal van de uitzonderingen en is het heel normaal om 4 verkeersborden op één paal te hangen. Maar wat mag je nou eigenlijk precies niet doen of wat eh, wel?

Omrijden

Omroep Gelderland spotte dit verkeersbord wat in eerste instantie bedoeld was als ‘hier mag je niet inrijden’. Maar wat als je met de auto bent? Mag je dan wel of niet? Het lijkt van wel, maar we zijn er nog steeds niet helemaal zeker van. Wat we wel weten, is dat je als je te paard bent helaas wel moet omkeren. Oók als je speciaal met de koets bent gekomen. Wij zouden even omrijden voor de zekerheid…



Bron: Omroepgelderland.nl. Beeld: iStock