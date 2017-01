Het laatste dat je wilt als je in een hotelkamer zit, is je moeten afvragen of het wel goed is schoongemaakt. Dat blijkt namelijk lang niet altijd het geval.

Zelfs nadat het kamermeisje flink heeft huisgehouden, blijken heel veel hotelkamers niet goed schoon. Een nieuwszender uit het Amerikaanse Orlando deed undercover onderzoek in hotels en van wat ze daar aantroffen word je niet blij.

Afstandsbediening

Je zou denken dat in een hotelkamer het bed en de badkamer de grootste bacteriebroedplaatsen zijn, maar dat blijkt niet het geval. De vieste dingen in de kamer zijn de afstandsbediening, de deur en de lichtschakelaars. Hoewel de meeste kamermeisjes grondig stofzuigen, poetsen en het bed mooi opmaken, worden juist de dingen die het meest worden aangeraakt vaak vergeten.

Honing

“Sommige afstandsbedieningen bevatten zelfs de E.coli bacterie. Als iemand na het toiletbezoek z’n handen niet wast en vervolgens de afstandsbediening pakt, brengt hij poepresten over”, zegt Jim Inglis, programmadirecteur van de opleiding Hotel Restaurant Management Programma. Het onderzoekteam liet in één hotel honing achter op de afstandsbediening en de kranen in de badkamer. Nadat de kamer was schoongemaakt, zat de honing er nog.

Schoon linnen

Alsof dat nog niet huiveringwekkend genoeg is, is er meer slecht nieuws. Het bed wordt weliswaar consequent opgemaakt met schoon linnen, maar dat linnen wordt in de wasmachine helemaal niet zo schoon omdat de lakens zo groot zijn, waarschuwt Inglis. Als je op de hotelkamer wilt eten, kun je dat volgens hem het beste doen in de badkamer. “De meeste mensen ploffen op bed en eten daar, maar dat is misschien niet de meest hygiënische plek.”

Bedwants

Hij adviseert dan ook om altijd schoonmaakdoekjes in je bagage te stoppen zodat je de afstandsbediening, de deurklink en het servies altijd nog even af kunt nemen. Hou er rekening mee dat bedwants ook voorkomt in 5-sterrenhotels. Vakantie in Amerika gepland? Deze website houdt precies bij in welke hotels bedwants is gesignaleerd.

