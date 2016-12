Zó krijg je vlekken uit je tapijt of vloerkleed

Hoe leuk het ook is om een feestje te geven, geheid dat er een glas wijn (of chocola, of bier…) over het vloerkleed gaat. Hoe krijg je die ergste vlekken weg? Nou, zó!

Rode wijn

De meest waarschijnlijke boosdoener is rode wijn, en dat is er dan meteen ook eentje die zorgt voor gróte paniek, omdat het zo ontzettend moeilijk te verwijderen is. Maar zolang je niet meteen naar water of zout grijpt, kun je de schade beperken. Water zorgt ervoor dat de wijn uitspreidt en verhelpt niets, zout zorgt juist dat de wijn dezelfde plek blijft zitten, dus is ten onrechte een middeltje waar veel mensen naar grijpen. Veel en rustig deppen met schone theedoeken is volgens Daily Mail de oplossing, maar wie een goedgevulde drankkast heeft is het blijst, denken wij. Witte wijn of jenever kan de vlek namelijk wél verwijderen, vanwege de alcohol. De niet-drinkers kunnen het ook proberen met koolzuurhoudend mineraalwater – zoals spa rood.

Kaarsvet

Als je per ongeluk een kaarsje hebt omgestoten en het warme kaarsvet is over de grond of over het tafelkleed gegaan, dan kun je dat op onderstaande manier oplossen. Nu maar hopen dat het snoer lang genoeg is.

Guacamole

Lekker!! Maar niet op je vloer. Avocado vlekt heel hardnekkig als je het te lang laat zitten. De populaire dip gaat dan oxideren en wordt zwart. Als je dat voor bent, door met een bot mesje de gevallen smurrie uit de stof te halen en het laatste restje met een keukenpapiertje en eventueel wat groene zeep weg te poetsen, is er geen vuiltje aan de luch… Eh. In het tapijt dus.

Chocola

Groene zeep uit een pot erop óf deppen met wasbenzine en je bank/kleed/vloerbedekking is weer als nieuw.

Bloed

Oké, toegeven, het moet wel een héél heftig feest zijn als er bloed bij komt kijken. Maar mocht iemand net de champagnekurk tegen zijn neus hebben gekregen, of het broodmes te ver hebben doorgehaald: bloedvlekken zijn niet mals. Is het een kleine vlek? Dan helpt spuug wel. Maar grotere oppervlakken kun je weken in melk of koud water. Zout water of sodawater kan ook. Let op: géén heet water gebruiken, want dan stollen de eiwitten!

Vetvlekken

En als je ook een oliebol over je kleren hebt gegooid, dan haal je die vetvlekken zo uit je shirt:

LEES OOK:

De beste Huis, Tuin & Feestje-berichten gratis ontvangen op WhatsApp? Meld je nu aan!

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock