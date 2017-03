10 voorjaarsschoonmaakklusjes die je binnen een uur doet

Kijk jij erg op tegen de voorjaarsschoonmaak? Waarschijnlijk komt dat doordat je geen zin hebt om een weekend lang bezig te zijn met de poetsdoeken. Maar dat hoeft ook helemaal niet! Door deze kleine klusjes stuk voor stuk te doen, is die grote schoonmaak opeens goed behapbaar. En je ziet direct resultaat!

1. Ruim een la op

Begin gewoon klein: kies een rommelig laatje uit. Gooi alle spulletjes weg die je al jaren niet hebt gebruikt. En wat er overblijft, leg je netjes en geordend terug in het laatje. Zo gepiept!

2. Zuig je meubels schoon

Gebruik het opzetstuk van je stofzuiger om je stoelen en banken te stofzuigen. Ga met de kleine zuigmond over beide kanten van de kussens. Vergeet ook niet onder de kussens te zuigen. Voor de stiksels gebruik je de spleetzuigmond als opzetstuk. Binnen een mum van tijd zijn je meubels weer kruimel- en stofvrij.

3. Maak groezelige badkamertegeltjes weer wit

Het kost je 30 minuten maar het maakt direct een wereld van verschil in je badkamer: spray voegenreiniger op de voegen en laat het een paar minuten intrekken. Even schrobben met een borstel en afspoelen, en klaar is kees. Dat wordt genieten morgen onder de douche!

4. Weg met al het verborgen stof

Pak de plumeau en een trapje, ga alle hoeken van de kamer langs, haal die stoflaag van de bovenkant van de kasten en verwijder alle spinrag tussen de lampenkappen.

5. Maak de muren weer als nieuw

Heb je het idee dat jouw muren wel een verfbeurt kunnen gebruiken? Misschien is dat helemaal niet nodig. Met een zogenaamd wondersponsje in je ene hand en een droge doek in de andere hand, haal je in een handomdraai alle vlekken weg. En er komt geen schoonmaakmiddel aan te pas! Wrijf met een nat wondersponsje over de krassen en vlekken, en maak het droog met de andere doek. Zo zien je muren er weer uit alsof ze pas geschilderd zijn.

6. Laat roestvrij staal weer stralen

Vingerafdrukken en vettige strepen op je keukenapparaten van roestvrij staal: je komt er bijna niet onderuit. Maar met dit trucje zijn ze zó weg: maak een sopje van een theelepel afwasmiddel en heet water en wrijf met een microvezeldoekje over het staal. Haal er daarna nog even een nat doekje overheen zonder schoonmaakmiddel, en maak ’t direct droog met een droge schone doek.

7. Stof je plinten (zonder rugpijn)

Sla jij vaak de plinten over tijdens het stofzuigen, omdat je niet zo goed meer gehurkt of gebogen kunt zitten? Doe het dan voortaan zo: spray wat allesreiniger op de punt een oude sok en doe ‘m aan. Ga vervolgens met je ‘schoonmaaktenen’ over de randjes van de plint. Op die manier wordt dit rotklusje een stuk leuker!

8. Maak de ventilator stofvrij

Hangt er bij jullie een ventilator aan het plafond? Maak die dan schoon voordat het warm weer wordt en hij weer aan moet. Zo voorkom je dat er stofpluimen door de hele kamer vliegen. Gebruik een stofdoek of bijvoorbeeld een oude kussensloop om al het stof er snel af te krijgen.

9. Sop je afzuigkap

Je vettige afzuigkap maak je snel schoon door de roosters in een afwassopje te doen. Vaak kunnen ze ook gewoon in de vaatwasser. Check nu gelijk even of het filter in de afzuigkap vervangen moet worden. Dat moet ongeveer 2 tot 4 keer per jaar gebeuren.

10. Vergeet je gadgets niet

Een van de allervieste plekken in huis wordt heel vaak vergeten bij de schoonmaak: je smartphone! Het schermpje van je telefoon bevat waarschijnlijk meer bacteriën dan de wc-bril. Haal dus eens een brillendoekje of een speciaal beeldschermdoekje over je smartphone. En als je dan toch bezig bent, kun je andere apparaten zoals je laptop, muis, of televisiescherm ook best even meepakken.

