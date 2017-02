Dít zijn de 15 meest vreemde smaken chips ter wereld

Paprikachips, naturel, cheese onion of bolognese; dat gaat er bij ons altijd wel in! Maar we zouden wel even 2 keer nadenken over een handje inktvis-chips of cappuccino-chips…

Een chipsliefhebber verzamelde voor Bored Panda foto’s van de meest absurde smaken chips die er wereldwijd te vinden zijn. Vooral in Amerika en Azië kunnen ze er wat van! Een overzicht:

Cola

2. Kaneelbroodjes

3. Mint

4. Komkommer

5. Kiwi

6. Coquille

7. Kaneelsuiker en witte chocolade-pepermunt

8. Kip en wavels

9. Kaviaar

10. Inktvis

11. Citroenthee

12. Cappuccino

13. Camembert

14. Bosbessen

15. Augurk

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron & beeld: Bored Panda, NSMBL