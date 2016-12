Vrouw heeft 30 mopshondjes en geeft per jaar een fortuin uit aan de beestjes

Wie een hond in zijn bezit heeft kent het prijskaartje dat erbij komt kijken. Dat geldt zeker voor de Britse Becca Drake. Zij bezit namelijk een gemiddelde basisschoolklas aan mopshondjes. En ieder hondje vindt ze even lief.

De 40-jarige Becca is dol op honden, en haar lievelingshond is met stipt een pug. Het kleine knorrende hondje is zelfs zo geliefd bij de Britse, dat er in totaal 30 exemplaren bij haar over de vloer lopen. De helft is geadopteerd of gered, de andere helft heeft ze zelf gefokt. En ze wil dat het de beestjes aan niets ontkomt. Daarom besteedt ze jaarlijks een gigantisch hoog bedrag om de diertjes tot in de puntjes te verzorgen en te verwennen.

Familie

Ongeveer 20.000 pond is Becca jaarlijks kwijt aan haar huisdieren. En al helemaal met de feestdagen wil ze dat haar viervoeters in de watten worden gelegd. “Al mijn hondjes zijn onderdeel van mijn familie, ze horen verwend te worden, net als iedereen tijdens de feestdagen”, vertelt ze aan Metro UK.

Ook Kerst voor de pugs

Zo was de kerstboom in pug-thema omgedoopt, en heeft ze overal door het huis knuffelspeeltjes verpakt in feestpapier. “Voor hun kerstdiner trok ik ze allemaal hun kersttrui aan en schotelde ik ze een maaltijd voor van kalkoen, worstjes en hondensnacks als dessert.” En: “Ik kan niet in woorden omschrijven hoeveel mijn pugs voor mij betekenen.”



Per 8

Elke ochtend begint ze om half 8 met het ontbijt van de diertjes. En vervolgens gaan de hondjes per groepjes van 8 met haar uit wandelen. In de avond spendeert ze vooral tijd aan het wassen en kammen van de hondjes, stuk voor stuk moeten ze er tiptop bijlopen.

Hoge maandelijkse kosten

En al deze verzorging kost uiteraard ook wat geld. Elke maand geeft ze rond de £350 uit aan hondenvoer, £80 aan snoepjes, £200 aan vacht-producten en £200 aan speelgoed, kleding en accessoires. De maandelijkse rekening van de dierenarts bedraagt ongeveer £800, vertelt ze aan de krant. Tel maar op!

“Het kost veel tijd en geld, maar ik hoef alleen maar te zien hoe gelukkig ze zijn, en dan is dat het allemaal waard. Sommige mensen zullen me vast voor gek verklaren, maar mijn pugs zijn mijn leven, en dat zou ik voor niets willen ruilen.”

