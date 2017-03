Vrouw stuit op bizar dier met twee koppen in haar tuin en vraagt het internet om hulp

Toen de Spaanse Luján Eroles (46) onlangs door haar tuin aan het wandelen was, trof ze iets wel héél bijzonders aan: op de grond lag een dier met maar liefst twee koppen. De vrouw besloot het dier te filmen en het internet om hulp te vragen.

Want wat voor dier lag er nu in haar tuin?

Gemuteerd dier

Volgens Luján was het dier zo’n 10 centimeter groot en leek het op een slang. ”Ik was echt een beetje bang omdat ik niet wist of het giftig was”, zegt ze. “Ik had zoiets nog nooit eerder gezien. Het leek precies een slang met vreemde ogen. Mijn vrienden en ik dachten dat het een gemuteerd dier was.”

Verlossende antwoord

Luján kreeg al snel antwoord op haar vraag. ”Verschillende mensen hebben ons gezegd dat het vermoedelijk een rups was die nog een vlinder moest worden,” aldus de vrouw. Het zou gaan om een rups van de Groot Avondrood, een grote vlindersoort.

Bron: Mirror.co.uk. Beeld: KIJK