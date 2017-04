Vrouw heeft zich al een jaar niet geschoren en ziet er nu zó uit

Scheren is voor de meeste vrouwen de normaalste zaak van de wereld, maar Morgan Mikenas besloot het eens anders te doen. Ze heeft zich een jaar niet geschoren en deelt eerlijke foto’s van zichzelf op social media. Onze modevlogger weet wat je moet doen als je niet meer weet wat je aan wilt trekken.

Morgan hoopt zo aan de hele wereld te laten zien dat vrouwen allemaal een natuurlijke schoonheid hebben. Hoe ze hierop kwam? Vroeger werd ze op school geplaagd door andere meiden die vonden dat ze haar benen eens moest scheren. Ze voelde zich hier erg onzeker door en kwam huilend thuis bij haar ouders.Ze deed mee met de massa en schoor altijd haar benen. Tot ze op een dag dacht: ik volg niet meer de rest. Ze gooide alle scheermesjes weg. Sinds het begin van 2016 heeft ze zich daarom niet meer geschoren. “De voornaamste reden waarom ik gestopt ben met mijn lichaam te scheren, is omdat het zo veel tijd in beslag neemt. Op een dag dacht ik: waarom doe ik dit eigenlijk nog? Sinds dat moment heb ik alles gewoon laten groeien. En het voelde goed. Mijn lichaam is nu zelfs veel zachter.” Niet iedereen reageert even positief. Zo noemen sommigen haar een man. Voorlopig lijkt de blogster zich nergens iets van aan te trekken.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Instagram