Vrouw waarschuwt andere moeders voor nieuw ‘pestspel’ op Snapchat

Als het aan de 34-jarige Rachel Hambleton ligt, is de allernieuwste rage op Snapchat een waarschuwing voor alle moeders waard. Het gaat om een bizar pestspel, dat Rachel kent omdat haar dochter weigerde eraan mee te doen.

Betsy (12) biechtte aan haar moeder op wat het gekke spel inhoudt: het spel begint wanneer iemand een letter X naar een ander stuurt, die persoon reageert vervolgens met de naam van een slachtoffer. Alle deelnemers moeten proberen om zoveel mogelijk beledigingen op de proppen te komen over het slachtoffer. Van gewicht, uiterlijk tot aan persoonlijkheid.

Gevaarlijk spel

Haar moeder schrok van het spel en besloot via Facebook andere moeders te waarschuwen. Zo schrijft ze op haar Facebookpagina: “Je liep de keuken in en liet me zien waardoor je overstuur en in de war was. Je kon maar niet begrijpen waarom mensen die je kennen, die je mag, dit konden doen. Je liet me enkele commentaren en namen zien, en ik was in shock over wat er over deze kinderen werd geschreven.” Rachel kon het spel de rest van de dag niet uit haar hoofd zetten.

Misselijk

Betsy liet haar moeder zien dat ze niet meedeed aan het spel en een tegenreactie had geplaatst op Snapchat. Daarin vertelt ze dat ze misselijk werd van alle mensen die aan dit nieuwe spel meededen, hoe gruwelijk en harteloos het was en dat ze hier niet aan wilde meedoen. Haar moeder is beretrots op haar dochter: “Je bent voor honderden tieners opgekomen, je bent niet achter de kudde aangelopen. Ik ben zo trots op je Betsy!”

Zelfmoord

Recent pleegden twee tieners zelfmoord, die beiden werden gepest op Snapchat. Verschrikkelijk! Zo voegt Rachel toe: “Ik wil gewoon bewustzijn creëeren omdat zoveel moeders waarschijnlijk niet afweten van dit soort spellen. Er is zo’n grote druk onderling, pesterijen zijn eindeloos door alle mobieltjes van tegenwoordig.”

Bron: Metro.co.uk. Beeld: ANP Foto, Facebook