Waar is de Kerstman nu? Volg hem live tijdens zijn tocht over de wereld

De Kerstman is een drukbezet man: hij moet vannacht over de hele wereld cadeautjes bezorgen. Op deze livestream kun je zien waar hij op dit moment uithangt!

Het North American Aerospace Defense Command volgt de Kerstman via een speciale livestream, waarop je kunt zien in welk land het nu Kerst is. Nog een paar uurtjes te gaan voordat hij met zijn slee over ons land vliegt! Bekijk hier waar de kerstman nu is.

