Dit is waarom we het nieuwe jaar op 1 januari vieren

Vanaf kleins af aan wordt het ons verteld: op 31 december vieren we het oude jaar, en op 1 januari het nieuwe jaar. Maar terwijl we proosten en onze tanden zetten in een overheerlijke oliebol, rest de vraag: waarom eigenlijk?

Eigenlijk vieren we op 1 januari dat de aarde opnieuw een rondje rond de zon heeft volbracht. Maar er is geen goede reden te vinden waarom we juist 1 januari kiezen als hét moment om een nieuw jaar in te luiden, schrijft Welingelichte Kringen. Maar de geschiedenis kent wél een aantal verschillende kalenders, waar onze 1 januari uit voort is gekomen.

Zo waren er in de geschiedenis ook tijden waarop de dag dat de aarde zijn rondje rond de zon volbracht, op 20 december viel. De Egyptenaren kozen op hun beurt voor 20 juli als dé viering van het nieuwe jaar. Gedurende de Romeinse republiek (fase tussen het Romeins Koninkrijk en het Romeinse Keizerrijk) werd het begin van het nieuwe jaar zelfs in maart gevierd. Maar de kalender van Caesar, de Juliaanse kalender, prikte de jaarwisseling zoals wij die kennen op 1 januari.

Gregoriaanse kalender

Echter had Caesar destijds geen rekening gehouden met de schrikkeldagen, en schoof 1 januari steeds iets verder op. Uiteindelijk kwam Paus Gregorius XIII in 1582 met een Gregoriaanse kalender, daarin werd vastgelegd dat de jaarwisselingen (vrijwel) overal gevierd wordt van 31 december op 1 januari.

LEES OOK:

BEKIJK OOK DEZE VIDEO:

Berichten van Libelle gratis ontvangen op WhatsApp? Meld je nu aan!

Bron: Welingelichtekringen.nl. Beeld: iStock