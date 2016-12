Libelle legt uit: waarom geven we elkaar een nieuwjaarszoen?

Je doet er hoogstwaarschijnlijk ook aan mee: een nieuwjaarszoen voor je lief en de anderen 3 zoenen op de wang als nieuwjaarswens wanneer die klok eenmaal 12 uur geslagen heeft. Waarom is dat eigenlijk?

3, 2, 1… Gelukkig nieuwjaar! Dikke kans dat je straks gelijk op je kinderen, vrienden of buren afvliegt om ze te knuffelen en te zoenen. Je geliefde krijgt uiteraard een nieuwjaarszoen op de mond.

Zoenen met nieuwjaar, het is een traditie met een verhaal waar we waarschijnlijk zelden bij stilstaan.

In Nederland en België geven we onze geliefden 3 zoenen, in Amerika is het vooral belangrijk om om klokslag 12 uur je geliefde een gepassioneerde nieuwjaarszoen te geven.

Europa

De zoentraditie – zelfs de “Amerikaanse” nieuwjaarskus – stamt echter gewoon uit Europa: uit Duitsland en Engeland om precies te zijn. Daar dacht men vroeger dat de persoon die je als eerste ontmoette in het nieuwe jaar de toon zou zetten voor de komende 12 maanden.

Om deze mensen een blijk van waardering te tonen dat zij de belangrijkste personen van het jaar zouden gaan worden, gaf men elkaar een dikke kus die de band voor het komende jaar zou bezegelen en versterken.

Best wel lief toch?

BEKIJK OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: HLN. Beeld: iStock