Libelle’s Dierenspreekuur: waarom plast mijn kat overal in huis?

Op de deurmat, naast de kattenbak of tegen de muur. Het komt regelmatig voor dat een kat overal in huis plast, behalve in de kattenbak zelf. Dat gedrag is natuurlijk voor een kat, want hij wil zijn territorium afbakenen. Maar als baasje ben je er niet echt blij mee. Wat kun je ertegen doen? Corine Vos van Tinley Gedragstherapie voor dieren schiet jou en Annet te hulp.

Annet: “Mijn kat Siepie drijft me tot wanhoop, want ze plast overal tegenaan. Ik heb een kattenbak én ze kan naar buiten om de plassen, maar toch kiest ze ervoor om het achter de bank of in de krantenbak te doen. Die lucht is echt afschuwelijk. Hoe zorg ik dat dit stopt?”

Verschillende oorzaken

Corine: “Wat vervelend dat Siepie tegen je spullen plast! Dit gedrag kan verschillende oorzaken hebben, zoals een afkeer van de kattenbak, een onveilig gevoel in het territorium of stress. Voor een advies op maat heb ik dus meer informatie nodig, maar hierbij enkele algemene tips die wellicht al het probleem oplossen.”

Nieuwe, grote kattenbak

“Laat allereerst de urine controleren om te kijken of er geen medisch probleem (mee)speelt. Pak vervolgens de kattenbak aan: plaats 2 nieuwe, heel grote kattenbakken zonder deksel in 2 verschillende, rustige ruimtes. Vul de bakken met fijnkorrelig, neutraal ruikend en sterk klonterend kattenbakgrit, en schep ze elke dag uit. Probeer er daarnaast voor te zorgen dat Siepie niet meer achter de bank kan komen en haal de krantenbak weg. Ook is het belangrijk dat er geen vreemde katten in huis komen, in verband met zijn territorium. Maak de plasplekken tenslotte goed schoon met Biotex of groene zeep. Helpt dit niet, schakel dan een gedragstherapeut in. Succes!”

Beeld: iStock