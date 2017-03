Dit is waarom je altijd discussies krijgt tijdens het spelen van Risk

Je hebt spelletjesspelers en spélletjesspelers. De laatste soort is bloedfanatiek. Ze grissen bij het minste of geringste de spelregels uit de doos, om jou te wijzen op je fout. Met name Risk zorgt voor discussies. En daar is een reden voor.

Zoek je nog naar een lekkere borrelsnack voor bij het spel? Maak dan deze oergezonde en hele lekkere appelchips.

Het bordspel Risk is niet alleen op het bord strategisch, maar ook de spelregels zijn strategisch. En dat is precies wat voer vormt voor ellenlange discussies tussen verschillende deelnemers. Het spel kan namelijk met de juiste personen aan tafel een lange tijd duren. En dan is het wel handig als je allemaal de juiste regels hanteert.

Omdat het spel al ruim zestig jaar bestaat, en meerdere malen van uitgever is gewisseld, is het vaak van een lik verf voorzien en heruitgebracht. Daardoor zijn er negen (!) verschillen Risk-spellen uitgegeven. Met allemaal een bescheiden update in de spelregels. Verwarrend dus!

Voorbeelden:

1. Doel van het spel

Voorheen draaide dat vooral om het ‘vernietigen van alle rode/zwarte/groene legers’ maar bij de nieuwste spellen moet je gewoon ‘de wereld’ veroveren.

2. Nieuwe legers bij nieuwe beurt

Bij sommige Risk-varianten krijg je een derde van het aantal landen kado, en in legers uitbetaald. Maar bij andere spelvarianten krijg je dit alleen als je die beurt geen aanval pleegt.

3. Positie verstevigen

In verschillende spelregels worden andere regels gehanteerd omtrent het ‘verstevigen van je positie’. Zo staat er in bepaalde spelregels omschreven dat je met maximaal zeven legers tegelijkertijd mag verplaatsen, maar deze beperking staat niet in andere spelregels.

Dobbel verantwoord

Als het aan de Libelle-redactie ligt, dan is het belangrijk om goede afspraken te maken met vrienden en familie voordat je aan het spel begint. Zo voorkom je geruzie, discussies en woede-uitbarstingen van de fanatiekelingen aan tafel. En de allerbelangrijkste spelregel: lees de spelregels nogmaals door voordat je aan het spel begint. Dan weet je direct welke versie je te pakken hebt.

Zet ‘m op 😉

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: Nieuwsblad.be Beeld: iStock, KIJK