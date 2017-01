Waarom thuisblijven tijdens de kerstvakantie veel leuker is dan de bioscoop

Hoor de wind waait door de bomen… Met het gure weer buiten is binnen hét seizoen voor bankhangen aangebroken. Kruip met dekens op de bank en de afstandsbediening binnen handbereik. Dit is waarom thuisblijven met het hele gezin een veel beter idee is dan de bioscoop. Hieronder de pluspunten op een rij.

Creëer een thuisbioscoop

Met een thuisbioscoop vermijd je overvolle bioscoopzalen en geroezemoes. Heerlijk! Dim de lichten, nestel je diep in de bank, zorg voor voldoende dekens en kussens (comfort is tres importante) en ga aan de wandel met het geluid. Tip: verplaats de geluidsboxen naar verschillende uiteindes van de bank, voor het ultieme bioscoop surround-system gevoel.

Voor de allerkleinsten

Sloof je extra uit voor de allerkleinsten in huis en creëer naast de thuisbioscoop ook nog een tipi of een fort. Zet twee stoelen neer, gooi er een laken overheen, leg wat kussens op de grond en nodig de knuffels uit. Vouw tot slot het doek met een wasknijper op een kiertje. Zo gepiept en ontzettend knus.

Zelfgemaakt blijft het allerlekkerst

Een filmavond is natuurlijk niet compleet zonder popcorn. En wat wil nou, thuis maak je véél lekkerdere popcorn dan de kant-en-klare machine bij het filmhuis. Combineer het beste van twee werelden, namelijk zoet en zout, met een huisgemaakte salted caramel. Zijn de maiskorrels gepoft? Roer een paar lepels warme karamelsaus erdoorheen en breng op smaak met een beetje zeezout. Even afkoelen en graaien maar.

Family time

Family time = quality time. Door er thuis een feestje van te maken, zorg je voor herinneringen die jullie als gezin altijd bijblijven. Ook kun je lekker ongegeneerd tegen elkaar aankruipen, hardop lachen, je gekke pantoffels dragen en op pauze drukken wanneer er iemand moet plassen. Alléén maar voordelen dus.

Extra kijkplezier!

