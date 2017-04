Na de stralende zondag en maandag is het bijna ondenkbaar, maar ondanks het lenteweer gaat het aan de grond tóch vriezen. Mocht je toevallig dit weekend je groene vingers hebben laten wapperen, dan kun je je zomerplantjes beter even naar binnen halen.

Aankomende nacht gaat het namelijk aan de grond op veel plaatsen vriezen. Zo waarschuwt Weeronline: “Het is verstandig om zomerplanten af te dekken of binnen te zetten”. En die vorst blijft volgens de weersite de komende tijd nog wisselend aanwezig. Van dinsdag op woensdag is het minder koud, maar later neemt de kans op wat koudere nachten weer toe. Volgens de weersite is het pas rond mei klaar met de grondvorst.

Kun je je plantjes niet binnen halen? Bescherm dan de planten met dekentje hooi of stro of dek ze af met een pot.

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: rtvutrecht.nl. Beeld: iStock