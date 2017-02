Op déze manier kan een wasknijper ervoor zorgen dat je minder hoofdpijn hebt

Wasknijpers gebruiken we voornamelijk om de was op te hangen en misschien eens een keer iets creatiefs mee te doen met de kinderen, maar dat een wasknijper ook effect heeft op de gezondheid is nieuw. (tekst gaat verder onder video)

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Zo hang je een lijstje op zónder gevaar voor eigen vingers:

Lichaamsdeel

Je zou de wasknijper namelijk ook voor acupunctuur kunnen gebruiken. Acupunctuur op het oor zelfs. Elk stukje van het oor staat in verbinding met een ander deel van het lichaam. Als je bijvoorbeeld pijn in je rug hebt, zou het kunnen helpen als je een wasknijper op het stukje van je oorlel zet dat in verbinding staat met je rug.

Verbinding

Ieder stukje van het oor staat dus in verbinding met een ander deel van het lichaam. Zo staat het deel wat op onderstaande afbeelding afgebeeld is als nummer 1 in verbinding met de rug en de schouders. Heb je daar last van? Zet de wasknijper dan voor een minuut op deze plek vast. Plek nummer 2 staat in verbinding met de organen, nummer 3 met de gewrichten, nummer 4 met de holtes en de keel (handig als je verkouden bent!), nummer 5 met de spijsvertering (darmen, maag en buik) en nummer 6 met het hoofd en het hart.

Huisarts

Een wasknijper doet natuurlijk geen wonderen. Mocht je problemen blijven houden met je gezondheid, ga dan langs de huisarts.

Place A Clothespin on Your Ear for 5 Seconds The Unexpected Effe | https://t.co/yljKPZY8WS | #CompleteReflexMap pic.twitter.com/lwZI2zrf2v — Spasique (@Spasiques) 10 februari 2017



De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Grazia.nl. Beeld: iStock.