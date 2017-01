Neerlands favoriet HEMA wordt binnenkort in een nieuw jasje gehesen. De winkel (waar je zo ongeveer alles kunt kopen) heeft een proef gedaan met een nieuw winkelconcept in België. Dat sloeg zó goed aan dat het ook naar Nederland komt.

De HEMA-producten en lijnen blijven precies hetzelfde, slechts de afdelingen krijgen een likje verf. Zo worden alle producten en artikelen bij de HEMA ingedeeld in verschillende belevingswerelden. Zo krijgt de sectie ‘baby-artikelen’ ook een babykamer interieur. En bij de artikelen voor vrouwen liggen lingerie, panty’s en sieraden onder één dak, schrijft de Belgische Flair.

En als het aan Tjeerd Jegen, CEO van HEMA ligt, betekent dit likje verf een positieve boost voor de keten. Zo zegt hij in een persbericht “Dankzij het internationaal concept zien de winkels er frisser en overzichtelijker uit.”

Naast het nieuwe interieur, krijgt de keten er ook een aantal nieuwe collecties bij. Zo introduceert HEMA drie nieuwe make-uplijnen, bovenop de bestaande lijnen. Zo komt er een lip scrub, lip butter en een colour enhancer bij.

Een video die is geplaatst door HEMA (@hemanederland) op 14 Jan 2017 om 2:43 PST

Wanneer het concept precies wordt doorgevoerd in de winkels, heeft de keten nog niet bekend gemaakt. We wachten in de tussen tijd geduldig af!

