Wauw: hiér wordt de vulling van een KitKat van gemaakt

Bijna niets zo lekker als een KitKat. De chocola, die crunchy vulling… maar heb je je ooit afgevraagd waar die vulling van gemaakt is?

Wafels, denk je nu waarschijnlijk meteen. En dat klopt deels. Documentairemakers van BBC Two ontdekten echter per toeval een heel grappig feitje in de Nestlé-fabriek in York waar de chocoladerepen gemaakt worden.

“Wat gebeurt er met de gebroken KitKats, die niet goed genoeg zijn voor verkoop?”, vraagt presentator Gregg Wallace aan één van de werknemers. Daarop onthult de werknemer dat die gebroken KitKats worden gebruikt om de vulling van te maken. Tussen de wafeltjes ziet een vulling die gemaakt is van KitKats die niet verkocht kunnen worden. En dat is goed nieuws, want zo wordt er een stuk minder weggegooid en minder afval geproduceerd. Goed bezig KitKat!

Bron: NSMBL. Beeld: ANP