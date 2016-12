Weg met de vieze baklucht van oliebollen

Je hebt op Oudejaarsdag lekker voor de hele familie oliebollen staan bakken. Minder goed nieuws: dat is het eerste wat je ruikt als je op 1 januari in de keuken het ontbijt maakt. En dan is het opeens een stuk minder lekker.

Een keuken die ‘s ochtends ruikt naar de snackbar op de hoek is niet ontspannen wakker worden. Maar nooit meer knoflook in een gerecht gebruiken, geen visjes meer bakken of je homemade oliebollen voorgoed vaarwel zeggen is natuurlijk ook geen optie. Met deze makkelijke tip ruikt je keuken in no-time alsof er nooit iets is gebeurd.

Vul een hapjespan voor een kwart met natuurazijn en zet het vuur middelhoog. Als de azijn begint te sudderen, zet je het vuur uit. Gooi de azijn weg. Klaar!

De keuken zal een beetje naar azijn ruiken als de pan staat te pruttelen, maar dat verdwijnt zodra je het vuur uitzet. Vanaf dat moment is de geur weer neutraal. Wil je de keuken extra lekker laten ruiken? Dan kun je een kaneelstokje in de pan gooien.

Lees hier ook hoe je van nare gourmetgeurtjes afkomt.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Estée tipt: een oud & nieuw-menu gemaakt van de kliekjes van kerst

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron: Cook Love Share. Beeld: Istock