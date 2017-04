Musicalliefhebbers opgelet! De klassieke theatervoorstelling ‘My Fair Lady’ is terug van weggeweest en vanaf oktober te zien in de Nederlandse theaters. Perfect om samen met je geliefde even heerlijk bij weg te zwijmelen…

De musical vertelt het originele verhaal (uit 1956!) van de chique professor Higgins die verliefd wordt op Eliza Doolittle, een meisje uit de arbeidsklasse dat bloemen verkoopt op een markt in de Londense wijk MayFair. Higgins sluit een weddenschap met zijn vriend kolonel Pickering. Hij denkt dat het hem lukt om Eliza in korte tijd bekend te maken met de etiquette in de hogere kringen.

Een verhaal over emancipatie, romantiek en het Londen van de 20e eeuw, dat in een nieuw jasje gegoten is door de makers van familiemusicals als Peter Pan, Aladdin en Pietje Bell.

In de hoofdrol Sjoukje Hooymaayer, die na jaren weer op het toneel verschijnt in de rol van mrs. Higgins. Esmée Dekker speelt Eliza Doolittle en Chris Tates speelt de rol van Professor Higgins. Natuurlijk ontbreken musicalklassiekers als ‘Wouldn’t it be loverly’, ‘The rain in Spain’, ‘I could have danced all night’ en ‘With a little bit of luck’ niet!

Leuk om te weten: de titel van het stuk kan op twee manieren vertaald worden. De letterlijke betekenis van My Fair Lady is ‘mijn schone dame’, dat zou slaan op hoofdpersoon Eliza Doolittle. Maar ‘My Fair’ is ook de manier waarop in plat-Londens dialect de wijk MayFair – hier speelt het verhaal zich af- wordt uitgesproken.

