Volgens de wetenschap is dít de aantrekkelijkste manier om te dansen

Zachtjes met je heupen wiegen, ritmisch met je armen zwaaien of een strakke choreografie; de manier waarop je danst is persoonlijk en je ritmegevoel is vaak aangeboren. Maar wat is eigenlijk de aantrekkelijkste manier van dansen?



We hebben allemaal die ene vriendin die hilarisch is op de dansvloer, een vriendin die elke man om haar vinger windt met haar sensuele danspasjes én de vriendin die het vooral lekker rustig aan doet. Wetenschappers zijn er nu achter welke manier van dansen het aantrekkelijkst is, zo staat beschreven in het wetenschappelijke vakblad Scientific Reports.

Het onderzoek

Onderzoekers van de Northumbria University in Newcastle hebben ruim 39 dansende dames onder de loep genomen en hun al dansend gescand met een 3D-scan. De dames dansten op een beat van 125 beats per minuut. Vervolgens werden de scans van de dames zo vermaakt dat het uiterlijk van de dames niet zichtbaar was, maar er slechts anonieme dansende poppetjes overbleven. Daarna kregen 200 mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers het filmpje te zien, en moesten zij een oordeel vellen: ‘onaantrekkelijk’ of ‘aantrekkelijk’.

Zo hoort het dus

Wat bleek? Het gros van de vrijwilligers vond de dames die zoveel mogelijk ritmisch met de heupen wiegden, de bovenbenen onafhankelijk van elkaar beweegden en met de armen (individueel) zwaaiden het aantrekkelijkst. Kortom: wanneer je je armen en bovenbenen onafhankelijk, en niet tegelijk beweegt ben je op je aantrekkelijkst aan het dansen.

Hoofdonderzoeker Nick Neave heeft ook een antwoord op het feit waarom mannen het zo aantrekkelijk vinden als vrouwen sexy met hun heupen kunnen dansen en schudden. Dit is namelijk volgens Neave een uitvergroting van het typische vrouwelijke loopje. En ja, dat valt altijd in de smaak.

