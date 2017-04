Eíndelijk: ‘WhatsApp komt met een unsend-functie’

Het overkomt de beste: een appje sturen waar je achteraf meteen spijt van hebt. WhatsApp werkt naar verluidt aan een functie waarmee die pijnlijke momenten voorgoed verleden tijd zijn.

De app komt waarschijnlijk met een functie waarmee je appjes ongedaan kan maken. Het is nog niet bevestigd, maar er wordt gefluisterd dat WhatsApp met een zogenaamde ‘unsend’-functie komt. Eerder gingen er al geruchten dat de app zou werken aan zo’n functie, maar nu zouden ze deze daadwerkelijk aan het testen zijn.

Bedenktijd

Snel handelen is wel vereist, want deze nieuwe functie zou je vijf minuten bedenktijd geven. Na die vijf minuten is het niet meer mogelijk het bericht te wissen. Bovendien kan de ander wel zien dat je een bericht gewist hebt, dus dan heb je alsnog wat uit te leggen…

WhatsApp Web 0.2.4077: many improvements for the revoke feature & you’ll be able to unsend messages sent within 5 minutes (DISABLED NOW). pic.twitter.com/2qj28JEwyi

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 12, 2017