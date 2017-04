Deze wieg moet elke baby in slaap krijgen

Het is een bekend fenomeen bij baby’s: zodra ze in een rijdende auto zitten, vallen die oogjes dicht en slapen ze als een roosje. En dat terwijl ze ’s avonds in hun eigen bedje geen oog dicht willen doen. Voor ouders die met dat probleem te maken hebben, heeft Ford nu een oplossing bedacht.

Ford heeft een wiegje ontwikkeld dat een autoritje nabootst. Het bed maakt rijbewegingen, produceert het geluid van een rijdende auto en simuleert zelfs (eventueel) voorbij flitsende straatverlichting. De wieg heet de ‘Max Motor Dreams’.

Prototype

De autofabrikant had de wieg ontworpen als prototype voor een reclamecampagne, maar er kwamen zoveel reacties van ouders dat ze het kinderbedje echt op de markt willen brengen. Het bedje is te bedienen met een app op je smartphone.

Wanhopig

“Na vele jaren met ouders te hebben gesproken, weten we dat ouders van pasgeborenen vaak wanhopig op zoek zijn een goede nachtrust”, zegt de ontwerper Alejandro López Bravo. “Hoewel een korte rit in de auto wonderen verricht om de baby in slaap te krijgen, zijn de ouders nog steeds wakker en alert. Deze wieg kan het dagelijkse leven van veel mensen een beetje beter te maken.”

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95

LEES OOK:

Bron: Ford, AD. Beeld: Ford