Uitvinding van de eeuw: dit wijnglas past perfect bij de vorm van je gezicht

De echte wijnkenners onder ons weten dat het bij wijn drinken niet alleen gaat om de smaak, maar ook om de aroma’s. Met dit wijnglas geniet je daar tegelijk van.

De ‘Wine Glass Mask’ is een soort wijnglas en masker in een vorm die direct aansluit op je gezicht. Hierdoor gaat de geur van fruit, kruiden, specerijen en bloemen niet verloren. Als je inademt terwijl je een slok wijn neemt, zal het daardoor nog lekkerder zijn. En dat allemaal door de opvallende vorm van het glas.

Het ziet er misschien een beetje gek uit, maar voor echte wijnliefhebbers is het wel het proberen waard, toch? De bedenkers van het glas zijn een crowdfundingcampagne gestart om het glas op de markt te brengen. Dat gaat helaas nog niet zo hard als ze gehoopt hadden. Van de 78.000 dollar die ze nodig hebben is nog geen 1.000 dollar binnen. Nog even geduld dus…



Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: iStock