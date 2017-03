Door je wijnglazen zó af te wassen zien ze er weer uit als nieuw

Wijnglazen staan hartstikke mooi in de kast, maar zodra je ze hebt gebruikt (gelukkig zie je in de video wel hoe je die van jou kunt herkennen) en je ze moet gaan schoonmaken, wordt het een ander verhaal.

Het is altijd een beetje tricky om de wijnglazen in de vaatwasser te zetten, daarom kun je ze ook beter met de hand afwassen. Maar dat is ook nog niet zo makkelijk. Glazen kunnen stuk gaan of helemaal niet meer schoon worden, maar als je het zó aanpakt, is dat allemaal verleden tijd.

Afspoelen

Als je een glas afspoelt, kun je deze beter niet aan de poot van het glas vasthouden, maar aan het glas zelf. De poot is heel breekbaar en kan zo kapot gaan als je het glas onder de kraan hieraan vasthoudt. Daarnaast heb je ook meer grip als je het glas anders vasthoudt. Denk er ook aan dat je de kraan niet te warm zet, dan kan het glas barsten. Lauw water is het beste om glas mee schoon te maken.

Afdrogen

Gebruik je afwasmiddel met citroen of een andere geur? Dat kan ervoor zorgen dat je glas rode wijn de volgende keer een stuk minder goed smaakt doordat die smaak achterblijft in het glas. Afwasmiddel zonder geur is dus een beter idee. Het lijkt ook lekker makkelijk om het glas na het afwassen op te laten drogen, maar je kunt de glazen echt beter met een zachte doek afdrogen. Ja sorry, maar anders is de kans groot dat er vlekken op het glas achterblijven.

