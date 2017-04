Na Koningsdag en het diner waar 150 verjaardagsgenoten aanwezig mochten zijn, was de koning nog niet uitgefeest. Gisteravond gaf Willem-Alexander een privéfeest in de koninklijke stallen van Paleis Noordeinde in Den Haag.

Bij dit feest waren ongeveer 200 tot 250 vrienden en familieleden aanwezig. De Rijksvoorlichtingsdienst besloot 2 foto’s van het besloten feest vrij te geven. Op de ene zien we de koning dansen met zijn vrouw Máxima. Op de andere poseert hij met zijn gezin voor het Koninklijk Staldepartement.

Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van onze koning, vroegen we portrettekenaar Pieter van den Broek een tekening te maken van Amalia als zij vijftig jaar is. Het mooie resultaat zie je in de video.

Bron en beeld: RVD/Jeroen van der Meyde