Winter is coming: het wordt vannacht plaatselijk -10

Neem morgen een muts en wanten mee, want het wordt vrijdag echt winter. Vannacht kan de temperatuur al (plaatselijk) tot -10 zakken.

En ook overdag komt de temperatuur de hele dag niet boven het vriespunt waarschuwt Jennifer Faber van Buienradar. Vooral het oosten van het land krijgt het flink te verduren qua kou. Daar kunnen vanwege de droge lucht temperaturen van -10 bereikt worden.

IJzel

Het wordt niet alleen koud, maar de kans op sneeuw en gladheid licht ook op de loer. In de avond begint het met lichte sneeuw die later overgaat op ijzel. “Eerst valt er droge sneeuw, een klein laagje van twee centimeter. In de loop van de nacht dringt de warme lucht steeds verder binnen en gaat de sneeuw over in ijzel. Het kan daardoor verraderlijk glad worden.”

Herfstachtig

Voor iedereen die niet blij wordt van winterweer is er ook goed nieuws: zaterdag wordt het met 4 graden alweer wat zachter. Zondag is het alweer 7 graden en de rest van de week belooft grijs en herfstachtig te worden.

LEES OOK:

VIDEO: Dokter Rutger legt precies uit wat wintertenen en -handen nou eigenlijk precies zijn.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock