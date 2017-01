Schaatsen kunnen terug in de kast: winterkou is voorlopig voorbij

Meteroloog van Buienradar, Maurice Middendorp, laat weten dat ’t voorlopig gedaan is met de echte winterkou. Schaatsen op natuurijs zit er de komende tijd niet meer in.

Weg wanten

Want het kwik gaat na dagen van vriezen en ijspegels aan je auto weer behoorlijk stijgen. Vannacht begint ’t al met opwarmen. Alleen in het noordoosten kan het nog een graadje vriezen. In Zeeland wordt het niet kouder dan 4 graden. Volgende week komen we zelfs in dubbele cijfers uit. Dit weekend wordt het al zo’n 7 tot 10 graden: helemaal niet koud voor de tijd van het jaar, dus. Zaterdag wordt het ook heerlijk zonnig: een prachtige januaridag. De dagen daarna heeft de zon het wat moeilijker, maar blijft ’t wel ‘warm’.

Het wordt de komende week gemiddeld 11 graden. Dat betekent gewoon weer zonder wanten op de fiets. Zou het stiekem al een klein begin zijn van de lente?

Bron: Buienradar. Beeld: iStock