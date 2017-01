Wintersporten in Nauders: dé ideale vakantie voor het hele gezin

Wil jij deze winter met het hele gezin naar de sneeuw? Dan is Nauders in Tirol de perfecte plek voor jou! Dit wintersportparadijs heeft alles in huis voor een heerlijke vakantie voor ouders, pubers én jonge kinderen.

Libelle samen met Nauders.com

Nauders is een onontdekt pareltje in het grensgebied van Oostenrijk, Italië en Zwitserland. Het is een sneeuwzeker gebied met prachtige pistes voor skiërs van alle niveaus. De pistes zijn afwisselend, heerlijk breed en niet al te druk. Het is dan ook niet voor niets dat Nauders het kwaliteitsstempel van Pistengütesiegel heeft gewonnen voor Beste Skigebied 2016. Van de 6 punten die er te behalen waren, haalde Nauders er 6. Een terechte winnaar dus! Voor de echte liefhebbers zijn er drie spannende nieuwe freeride-routes door de tiefschnee. Ga je liever langlaufen? Nauders beschikt over kilometerslange loipen dwars door het mooie Oostenrijkse landschap.

Bergkastel-Seilbahn

In dit sneeuwparadijs verveel je je geen moment. Zo heeft Nauders de langste rodelbaan van de Alpen, deze start bij het bergstation van de Bergkastel-Seilbahn op 2.200 m. De Bergkastel-Seilbahn is hypermodern en van alle gemakken voorzien, van een gezellig bistro-restaurant tot een sportwinkel. Wil je graag je ski-en snowboardspullen veilig opbergen? Dat kan in de elektronische beveiligde kluisjes met ventilatie en droogsysteem. Voor een parkeerplek hoef je hier ook niet lang te zoeken: Berghkastel-Seilbahn heeft een grote parkeergarage die ruimte biedt aan 3000 auto’s. Ideaal dus!

Altijd volop sneeuwpret

In Nauders hoeven je kinderen zich geen moment te vervelen. Zo is er een funpark speciaal voor kinderen, waar dagelijks allerlei leuke activiteiten op het programma staan. Zowel oudere kinderen als kleine kinderen kunnen zich hier prima vermaken. Wil je graag eens wat verder gaan? Dat kan! Vanuit Nauders ben je namelijk zo de grens met Zwitserland of Italië over, zelfs op de ski’s. De sneeuwzekerheid én uitstekende prijskwaliteitsverhouding maken dit skigebied zo aantrekkelijk.

Helemaal ontspannen

Tijdens je vakantie wil je naast alle sportactiviteiten misschien soms ook even lekker ontspannen. Gelukkig is Nauders hier helemaal op ingericht. Zo staan er overal in het skigebied ligstoelen om even in weg te dromen en te genieten van het uitzicht. Bovendien kun je er heerlijk eten. Bijvoorbeeld in Stieralm, een traditionele berghut die is omgebouwd tot een sfeervol à la carte-restaurant, met een menukaart om van te watertanden. Vanachter je maaltijd heb je een betoverend uitzicht over de besneeuwde toppen. Dat is gastvrijheid op zijn Oostenrijks!

Nauders beter leren kennen? Kijk op: www.nauders.com