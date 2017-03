Dít woord was nieuw in jouw geboortejaar

Taal: we weten soms amper nog waar de woorden vandaan komen die we dagelijks spreken. En hoewel sommige woorden aardig modern klinken – ze zijn soms ouder dan je denkt.

Altijd leuk om even terug in de tijd te duiken.

Platina blond

Want welk woord of welke uitdrukking was er nieuw in jouw geboortejaar? Let op: sommige woorden gaan je echt verbazen. Want dat een bikini ‘ouder’ is dan een panty?

1926: Facelift

1927: Permanentje

1928: Rijke stinkerd

1929: Ruimteschip

1930: Norm

1931: Platina blond

1932: Gelato (ijs)

1933: VIP

1934: Handstand

1935: Achtergrondmuziek

1936: Foutparkeren

1937: Doodle

1938: Ludiek

1939: ‘Celebutante’: iemand die rijk en beroemd is omdat diegene rijk en beroemd is.

1940: Klaploper

1941: Radar

1942: Mâitre D

1943: Nepperds (borsten, wimpers, haren)

1944: Flap

1945: Espresso

1946: Een ‘binge drinker’

1947: Bikini

1948: Linguine pasta

1949: Jet Set

1950: Piepschuim

1951: Fast Food

1952: Droid

1953: ‘Frenemy’

1954: Cha-cha

1955: Kunstmatige intelligentie

1956: Decafé

1957: Lego

1958: ‘Namen en rugnummers’

1959: Panty

1960: Crudité

1961: “Was ik maar bij moeder thuisgebleven”

1962: Minirok

1963: Audio

1964: Condo

1965: Jetlag

1966: Art Deco

1967: Caravan

1968: Aerobics

1969: Windsurfen

1970: Fellatie (iets seksueels, ja)

1971: ‘Bubbelpapier’

1972: Coffeeshop

1973: Triatlon

1974: Internet

1975: Treinkaping

1976: Opperlands

1977: Tekstbericht (een sms, dus)

1978: Bustier

1979: Vertrutting

1980: Zijscheiding

1981: Kippenvleugels

1982: Tiramisu

1983: Mobiele telefoon

1984: Snelwandelen

1985: Ciabatta

1986: Potloodventer

1987: Cross-trainer

1988: E-boek

1989: Latte

1990: Gekkekoeienziekte

1991: Auto-inbrekers

1992: Hoofdcamera (eentje op je hoofd, ja)

1993: DVD

1994: Supersize (grote portie bij fastfoodketens)

1995: Webcam

Bron: Good Housekeeping. Beeld: Getty