Heerlijk en snel: zalmspiesjes met couscous en tzatziki

We stoeien er allemaal weleens mee: niet zo veel tijd, maar je wilt wel lekker eten. Ook Libelle’s online redactiemanager, Helene van Santen, zit hier wel eens mee. Dit is haar favoriete snelle gerecht, zalmspiesjes met couscous waarbij de mayonaise het nóg lekkerder maakt.

Libelle samen met Calvé

Ik ben absoluut geen keukenprinses. Maar ik vind koken best leuk. Daarom ben ik vaak op zoek naar simpele gerechten, die ik in een handomdraai kan maken. Vroeger kocht ik tzaziki altijd kant en klaar, maar sinds ik heb ontdekt hoe gemakkelijk het is om het zelf te maken, doe ik het altijd zelf. En het is nog lekkerder ook!

Zalmspiesjes met couscous en tzatziki

Hoofdgerecht voor 4 personen – 20 minuten

Benodigdheden:

1 komkommer

40 gram rozijnen

8 gedroogde abrikozen, in reepjes of blokjes gesneden

300 gram couscous

500 g zalmfilet zonder vel, in gelijkmatige stukjes van ca. 3 cm

2 eetlepels olijfolie

12 cherrytomaatjes

4 satéprikkers

4 takjes munt, de blaadjes fijngesneden

1 eetlepels yoghurt

2 eetlepels Calvé Yofresh

Zo maak je het:

Snijd de komkommer in zeer dunne plakjes. Je kunt bijvoorbeeld een kaasschaaf gebruiken, of een keukenmachine. Doe in een kom en bestrooi met wat zout. Laat even staan. Doe de rozijnen en de abrikozen in een schaal en schenk er kokend water over zodat het allemaal wat zachter wordt. Giet alles na een paar minuten door een zeef en laat uitlekken. Bereid de couscous volgens de aanwijzingen op de verpakking. Meng de zalm met de olijfolie en peper en zout naar smaak. Rijg stukjes zalm en cherrytomaatjes aan de prikkers. Verwarm een grillpan en gril de zalm in 5 minuten net gaar. Keer regelmatig. Meng de rozijnen en abrikozen door de couscous met de helft van de munt. Gebruik dezelfde zeef om de komkommer in te laten uitlekken. Druk zoveel mogelijk vocht uit de komkommer en meng met de yoghurt, Yofresh en de rest van de munt. Serveer de couscous met de zalm en de tzatziki.

Tips

Heb je geen grillpan dan kun je de spiesjes ook bakken in een antiaanbakpan zonder verder olie toe te voegen.

Tomaat en zalm is een lekker combinatie. Pas wel op want de tomaatjes kunnen vanbinnen heel heet worden.

Houd je niet zo van munt? Fijngesneden dille past ook goed bij zowel de zalm en couscous als de komkommer. Je kunt ook wat basilicumblaadjes gebruiken.

