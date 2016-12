Toen de ongeneeslijk zieke Tijn woensdag samen met zijn vader Gerrit aan de microfoon stond bij het Glazen Huis in Breda, had hij een doel van €100 voor ogen met zijn nagellak-actie. Maar vrijdagochtend verrast Tijn volk en vaderland, want de kleine man heeft al ruim een miljoen euro op gehaald.

‘Heel Holland Lakt’ is de leus geworden die in één adem wordt genoemd met het aangrijpende verhaal van Tijn, die door zijn hersenstamkanker een volgende Kerst en editie van Serious Request waarschijnlijk niet haalt. Hij besloot samen met zijn vader Gerrit in actie te komen: Lak-Aan werd hun actie. Inmiddels heeft Tijn met zijn actie niet alleen heel bekend en politiek Nederland aan het nagellakken gekregen, het blonde knulletje heeft een individueel record gebroken met zijn (tot nu toe) opgehaalde bedrag voor 3FM Serious Request.

Tijn wilde aanvankelijk €100 ophalen voor kinderen met longontsteking, die net als hijzelf ziek zijn. Maar amper 24 uur nadat hij zijn actie gestart is, kruipt de teller al naar €400.000. Donderdagavond rond 17:30 stond de teller op €700.000 en net voor half elf donderdagavond kroop het bedrag naar 9 ton. Op het moment van schrijven staat de teller van Tijn ruim op €1.023.000, en naar verwachting zal dit alleen maar meer worden.

