Zielig: olifanten weigeren om dode soortgenoot achter te laten

Dat olifanten soms net mensen zijn blijkt maar weer uit deze video. Op beelden van het Chobe National Park in het Afrikaanse Botswana is te zien hoe een kudde olifanten weigert om hun dode vriend achter te laten.

Met hun slurf proberen de olifanten hun dode vriend te aaien.

Intelligente dieren

De olifant is door jagers neergeschoten nadat hij een been had gebroken en niet meer kon lopen. Het troostgedrag van de olifanten lijkt eerder onderzoek te bevestigen. Zo blijkt uit een studie van de universiteit van Rio De Janeiro dat olifanten uitzonderlijk intelligente en empathische dieren zijn met een brein dat maar liefst 3 keer zo groot is als dat van ons.

Mensapen

“Olifanten vertonen troostgedrag, dat is uiterst zeldzaam”, zei onderzoekster Suzana Herculano-Houzel van de universiteit in 2014. “Wellicht staan ze qua sociale cognitie op hetzelfde niveau als mensapen.”

Bron: Metro.co.uk. Beeld: KIJK