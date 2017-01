Zó haal je het maximale uit je vaatwasser

Met een vaatwasser is het schoonmaken van je vuile vaat nét wat makkelijker. Toch heb je soms van die dagen waarop zelfs de vaatwasser niet genoeg is voor je vuile servies. Daarom hier wat handige tips.

Ruim je vaat slim in

Wist je dat met de juiste indeling al heel ver komt? Plaats de echt vieze dingen in het onderste rek, met de vieze kant naar de sproeier gericht om ze schoon te krijgen. Let wel op: elke vaatwasser heeft een andere indeling. Wat de beste indeling is voor jouw apparaat kun je heel gemakkelijk vinden in de handleiding. Heb je deze niet meer? Grote kans dat je hem online nog kan terugvinden.

Ruim je vaat slim uit

Het is het beste om onderaan te beginnen met het uitruimen. Zo voorkom je dat de onderste lading nat wordt van de laagjes water die in de bovenste lading zijn achtergebleven.

Gebruik hem optimaal

Wist je dat je veel meer dan alleen je servies in de vaatwasser kan doen? Zo kun je met gemak je vieze afwasborstel laten meedraaien in de machine. Ook andere rubberen en plastic items kun je weer schoon krijgen met de vaatwasser. Zorg er alleen wel voor dat je ze apart houdt van je potten en pannen.

Pas op met mixen

Heb je echt zilver servies? Mix deze dan niet met staal. Verschillende soorten bestek kun je wel gemakkelijk met elkaar mixen. Door bijvoorbeeld lepels om en om te plaatsen, voorkom je dat ze aan elkaar gaan plakken en vies blijven.

Laat de vaat afkoelen

Zo’n gloeiend hete vaat is niet alleen gevaarlijk voor je vingers, je servies en glaswerk breekt er ook nog eens door bij een stootje. Laat de klep dus altijd een tijdje open staan voordat je met het uitruimen begint.

