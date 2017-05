Zó hoor je je sinaasappel dus te pellen (zonder gedoe)

Soms zijn de kleinste frustraties de frustraties waaraan je je het meeste ergert. En als het op huis-,tuin- en keukenfrustraties aankomt. Dan behoort het pellen van een sinaasappel vast tot jouw top vijf. Want hoe vaak worstel je met een sinaasappel, om de schil eraf te krijgen zonder gedoe?

In de video hierboven zie je hoe je nog meer sinaasappelsap uit je sinaasappels krijgt.

Gelukkig leven we in een tijd van het internet en is er bijna overal wel een oplossing voor te vinden. Zo vonden ook de makers van de website PureWow. Want zij hebben onderzocht hoe je nou het allerbeste je kunt wagen aan het pellen van een sinaasappel. Want we willen de oranje vrucht het liefst in één keer uit zijn oranje jasje helpen.

Ze hebben een truc gevonden die werkt – mits je het een paar keer probeert. En hij is nog makkelijk ook! Komt-ie:

Stap 1: Begin bovenaan bij de sinaasappel, precies op dé plek waar hij van de boom is geplukt.

Stap 2: Pel in ronde bewegingen terwijl je duim op de ‘huid’ van de sinaasappel drukt.

Stap 3: Pel grote stukken in een beweging.

Stap 4: Was je handen en eet smakelijk!

Bron: PureWow.com. Beeld: iStock