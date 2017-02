Geen zin in wachten? Zó kies je voortaan de goede rij bij de kassa

Sluit jij ook altijd standaard bij de verkeerde rij aan voor de kassa? En ben je al dat wachten helemaal zat? Met deze tips kies je voortaan voor de goede rij én maak je het wachten wat draaglijker. Erger jij je niet zozeer aan het wachten maar vooral aan de mensen in de rij? Daar heeft onze spiritueel vlogger Manon nog wel wat tips voor!

Wachten in de supermarkt: het is iets waar je eigenlijk niet aan kan ontkomen. Maar echt leuk is het natuurlijk niet. Vooral niet als we langer dan 6 minuten moeten wachten of als er een rij van 6 mensen staat, zo blijkt uit Brits onderzoek.

Verwachtingspatroon

Best apart als je bedenkt dat we het doorgaans niet erg vinden om een half uurtje in de rij te staan voor een achtbaan. Hoe dat kan? Volgens consumentengedragspsycholoog Patrick Wessels heeft dat allemaal te maken met je verwachtingspatroon.

Psychologisch

“Als je bij de kassa in de rij staat, heb je het gevoel dat je daardoor heel veel tijd verliest. Psychologisch vinden we het heel vervelend om dingen te verliezen. Je hebt een bepaalde hoeveelheid tijd tot je beschikking, en het is moeilijk om daar een paar minuten van in te leveren voor iets dat eigenlijk helemaal niet leuk is: wachten,” zo legt hij uit aan RTL Nieuws.

Opluchting en pret

In een pretpark is dat een ander verhaal. “Daar sta je soms urenlang in de rij, maar omdat de ervaring aan het einde van de rij heel leuk is, herinneren we ons vooral de opluchting en pret.” Dit is natuurlijk een scherp contrast met de supermarkt, waar je maar zelden met een vrolijk en opgelucht gevoel wegloopt.

Wachten draaglijk maken

Maar hoe kun je het wachten in de supermarkt nu wat draaglijker maken? Wessels: “Probeer jezelf bewust te maken van het idee: wat krijg ik hiervoor terug? Onbewust denk je dat je tijd verliest, maar dankzij die vijf minuten wachten heb je straks wel een volle koelkast. Daarnaast kun je proberen om de keren dat je in de goede rij staat te herinneren. Dan wordt de ervaring minder negatief.”

Zó kies je de goede rij

Helpen deze tips niet? Dan kun je nog altijd proberen om zelf de goede rij te kiezen. Wessels: “Kijk heel goed naar wat voor mensen er in de rij staan: zakenmannen met mandjes rekenen vaak een stuk sneller af dan oudere huisvrouwen met een boodschappenkar. Die willen vaak een praatje maken met de caissière. Het maakt vaak meer uit wie er in de rij staan, dan hoe lang de rij is.”

Bron: RTL Nieuws/BBC News. Beeld: iStock/KIJK