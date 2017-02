Elke restauranteigenaar wil natuurlijk dat zijn gasten op tijd aan tafel kunnen en dat hij zelf ook op tijd de deuren weer kan sluiten. Hiervoor is het echter wel belangrijk dat je gasten niet te lang blijven plakken. Maar hoe krijg je dit als restaurant nu voor elkaar?

De meeste restaurants blijken hier zo hun trucjes voor te hebben.

Berekening

Gabe Garza, mede-eigenaar van verschillende restaurants, verklapte onlangs zijn geheim aan de krant ‘Wall Street Journal’. Volgens hem berekenen de meeste restaurants van tevoren hoe lang je gemiddeld aan tafel gaat zitten. Zo blijft een groep van 4 personen gemiddeld een kwartier langer dan een tafeltje voor 2.

Drankkeuze

Wanneer 2 reservaties elkaar te snel opvolgen dan zullen ze het eten net iets sneller laten komen. Op maakt het personeel vaak een inschatting op basis van je drankkeuze. Start je bijvoorbeeld met een fles wijn in plaats van een cocktail? Dan is de kans groot dat je minder lang blijft zitten.

Drankje van het huis

Toch zal een goede restauranteigenaar zijn gasten nooit en te nimmer het gevoel geven dat ze moeten opschieten, aldus Garza. Wanneer het tijd is om te vertrekken omdat de volgende gasten er al zijn, zullen sommige restaurants voorstellen om een drankje of dessert van het huis aan de bar te nuttigen. Zo voelt niemand zich beledigd of niet welkom.

Strakke timing

“De bedoeling is om de controle over de zaal te houden, zonder de gasten het gevoel te geven dat er een strakke timing is,” legt Garza uit. Zo bleek al uit studies dat restaurantgasten minder lang blijven hangen als ze niet zo comfortabel zitten. Dit verklaart misschien de plotselinge opkomst van gemeenschappelijke tafels en hoge barkrukken.

BEKIJK OOK: In dit restaurant eet je zoals bij oma thuis



LEES OOK:

Bron: The Wall Street Journal. Beeld: iStock