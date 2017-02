Kom je regelmatig te laat omdat je als je op het punt staat om weg te gaan je sleutels wéér niet kunt vinden omdat je ze niet aan je sleutelbos zitten (zie video)? Onderzoekers zijn er nu achter op welke plek je als eerste moet zoeken.

Veel mensen gaan als ze iets kwijt zijn precies doen wat ze daarvoor deden en precies lopen waar ze daarvoor lopen. Want daar moet toch ergens die sleutelbos liggen? Dat is volgens een studie van de universiteit van Aberdeen niet de beste manier om je spullen weer te vinden. Nee, je hoeft ook niet in de koelkast te kijken. De grootste kans op het vinden van je sleutels heb je als je eerst op de meest rommelige plek kijkt.

Makkelijkere plekken

De kans is namelijk klein dat de sleutels op een overzichtelijke plek liggen, anders had je ze al lang gevonden. In het onderzoek kwamen ze erachter dat mensen vooral zoeken op de makkelijkere plekken, terwijl je op de moeilijkere plekken meer kans hebt. Grote kans dus dat die sleutels tussen de rommel op tafel liggen of in de la met troepjes. Handig voor de volgende keer!

Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: iStock