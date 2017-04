Zoekplaatje: kun jij het paasei tussen de bloemen vinden?

Het weer tijdens de Pasen is dit jaar niet het vrolijke lenteweer wat we ons daarbij voorstellen. Geen zin om eitjes te gaan zoeken in de tuin? Wij hebben een heel leuk zoekplaatje gevonden zodat je gewoon lekker binnen dat paasei kunt zoeken.

De Engelse bloemist Bloom & Wild plaatste online een foto en daagde hun volgers uit om het ei tussen de bloemen te vinden. Wij moesten echt wel even zoeken voor we het ei gevonden hadden.

Zie je ‘m niet? Kleine hint: kijk goed linksboven in de afbeelding.

Niet gevonden? Dan verklappen wij het maar:



Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: Facebook